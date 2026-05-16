مردم مومن و انقلابی شهر چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در شب هفتاد و ششم عروج ملکوتی امام خامنه‌ای، با تجمعی باشکوه بر ادامه راه پر افتخار ولایت و جبهه مقاومت تاکید کردند.

طنین عهد و ایستادگی در چهاردانگه اسلامشهر ؛ حماسه وفاداری در شب هفتاد و ششم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان اسلامشهر شهر چهاردانگه در شب هفتاد و ششم شهادت مظلومانه رهبر عزیز انقلاب، بار دیگر به میدان آمدند تا نشان دهند شعله بیداری در دیار حافظان قرآن هرگز خاموش نمی‌شود.

در این تجمع مردمی که با حضور پرشور اقشار مختلف برگزار شد، شرکت‌کنندگان با عزاداری و سوگواری در فراق مقتدای خویش، بیعت استوار خود را با مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تجدید کردند. مردم بصیر چهاردانگه در این حرکت خودجوش اعلام داشتند که شهادت رهبر انقلاب، اراده ملت را در ایستادگی علیه استکبار و حمایت از میراث تاریخی مقاومت مستحکم‌تر کرده است.