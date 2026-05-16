به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مردم ولایتمدار مازندران در تجمعات شبانه خود در میدان غیرت معتقدند که اتحاد، همدلی، ایستادگی و توانمندی مردم ایران در سومین دفاع مقدس، نشان از بی شمار قهرمان است.

مردم مازندران می گویند فرماندهان و نیروهای مسلح به همراهی مردمان غیور این سرزمین با اتحاد، هم دلی، ایستادگی و توانمندی خود در سومین دفاع مقدس، قهرمانان بی ادعا این سرزمین خواهند شد همچون فردوسی نامدار که به ما درس قهرمانی و ایستادگی را نشان داد. این قهرمانی و ایستادگی در عمق فرهنگ یک ایرانی ریشه دارد که الگویی است برای مردمانی که به دنبال راهی برای ایستادگی در برابر ظلم هستند.