مردم شهرستان‌های استان در هفتاد و ششمین شب با تجمع و حضور حماسی، بار دیگر وحدت و اتحاد خود را به تماشا گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهروندان با حضوری پرشور و چشمگیر، نه تنها همبستگی عمیق خود را تماشا گذاشتند، بلکه اراده پولادین خود را در دفاع از ارزش‌هایشان به اثبات رساندند.

مردم نشان دادند که چگونه می‌توان با اتحاد و همدلی، در برابر چالش‌ها ایستادگی کرد و چراغ امید را در دل این شب‌ها روشن نگهداشت.

مردم ولایتمدار استان، با هر قدمی که در این مسیر برمی‌داشتند، تعهد خود را به آرمان‌هایشان تازه و ثابت می‌کنند که همبستگی، قوی‌ترین سلاح آنها در راه رسیدن به خواسته‌ها و اهدافشان است.