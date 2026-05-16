۲۵ فقره انشعاب غیرمجاز که به خط پمپاژ آب در مجتمع‌های روستایی حاجی‌آباد و اینجیروک متصل شده بودند، شناسایی و قطع شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،عبدالسلام کریم زایی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرباز از شناسایی و قطع ۲۵ انشعاب غیرمجاز در مجتمع‌های روستایی حاجی‌آباد و اینجیروک خبر داد و گفت: این اقدام پس از شکایت اهالی درباره کمبود آب شرب انجام شد و با کاهش هدررفت ۳۰ درصدی آب، جریان آب در مرتفع‌ترین نقاط روستا‌ها نیز برقرار شد.

وی اظهار کرد: در پی گلایه و شکایت مشترکین روستا‌های مجتمع حاجی‌آباد و اینجیروک در بخش کیشکور مبنی بر افت فشار و کمبود آب شرب، کارشناس مشترکین این شهرستان از شبکه داخلی این مجتمع‌ها بازدید و بررسی میدانی انجام داد.

کریم زایی افزود: در جریان این بازدید، ۲۵ فقره انشعاب غیرمجاز که به خط پمپاژ آب متصل شده بودند، شناسایی و بلافاصله قطع شدند.

وی با اشاره به تأثیر این انشعابات بر شبکه توزیع آب بیان کرد: بررسی‌ها نشان داد وجود این انشعابات موجب هدررفت حدود ۳۰ درصدی آب در این روستا‌ها شده بود که مشکلات متعددی را برای ساکنان، به‌ویژه در مناطق مرتفع ایجاد کرده بود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرباز ادامه داد: با قطع انشعابات غیرمجاز، جریان آب شرب در مرتفع‌ترین مناطق روستا برقرار شد و این اقدام رضایت و خرسندی مشترکین را به همراه داشت.

وی همچنین از برخورد قانونی با متخلفان خبر داد و گفت: برای تمامی افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل شده و مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال جریمه شدند.

کریم‌زایی تأکید کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز و صیانت از منابع آبی با جدیت ادامه خواهد داشت و همکاری مردم نقش مهمی در پایداری شبکه توزیع آب شرب دارد.