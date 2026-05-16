پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر از برگزاری نشست چهرهبهچهره با ۲۹ نفر از مددجویان زندان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر از برگزاری نشست چهرهبهچهره با ۲۹ نفر از مددجویان زندان این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این دیدار، وضعیت حقوقی آنان بررسی شد و ۷ نفر نیز مشمول نهادهای ارفاقی قانونی شدند.
عماد بنیاسدی با اشاره به برگزاری این نشست در چارچوب وظایف قانونی دادستانی در نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: مطالبات و درخواستهای مددجویان بهصورت مستقیم شنیده و بررسی شد.
وی با بیان اینکه این نشست با حضور مسئولان زندان برگزار شد، افزود: پروندههای قضایی مددجویان از حیث بهرهمندی از ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط، مرخصی، تعلیق مجازات، پابند الکترونیک و سایر تسهیلات پیشبینیشده در قانون مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم در چارچوب مقررات صادر شد.
دادستان بردسیر با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از حقوق قانونی زندانیان تصریح کرد: هدف از این دیدارها، شنیدن مستقیم مسائل و بررسی دقیق وضعیت حقوقی افراد است تا در صورت احراز شرایط قانونی، از ظرفیتهای پیشبینیشده برای تسهیل امور قضایی و تسریع در روند بازگشت سالم آنان به جامعه استفاده شود.
بنیاسدی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر وضعیت زندانها و رسیدگی به درخواستهای زندانیان از جمله تکالیف قانونی دادستان بهعنوان مدعیالعموم است و این روند بهصورت دورهای ادامه خواهد داشت.
وی همچنین بر لزوم همکاری مستمر مجموعه زندان و مراجع قضایی در اجرای دقیق قوانین و تحقق عدالت تأکید کرد.