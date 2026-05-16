مسابقه بزرگ کتابخوانی «در آغوش نیل» با محوریت آخرین اثر رهبر شهید، بهصورت مجازی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسابقه کتابخوانی «در آغوش نیل» ویژه عموم مخاطبان، روز ۳۰ اردیبهشتماه بهصورت کاملاً مجازی برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند تا ۲۸ اردیبهشتماه برای شرکت در این مسابقه ثبتنام کنند.
برگزارکنندگان این رویداد اعلام کردهاند شرکت در مسابقه رایگان است و اطلاعرسانیهای مربوط به روند برگزاری نیز از طریق کانال مسجد جامع انجام خواهد شد.
در این مسابقه، کتاب «در آغوش نیل»آخرین اثر منتشرشده از رهبر شهید انقلاب اسلامی محور مطالعه و پرسشها خواهد بود و برای برگزیدگان، جوایزی از جمله کمکهزینه سفر به کربلا، کمکهزینه سفر به مشهد مقدس، مجموعهای از کتابهای رهبر شهید، جوایز نقدی و هدایای دیگر در نظر گرفته شده است.
علاقهمندان برای ثبتنام و شرکت در این مسابقه میتوانند از طریق لینک زیر اقدام کنند:
https://formafzar.com/form/mn1uz