عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، کاهش بروکراسی اداری و توسعه روش‌های تأمین مالی مردمی، مهم‌ترین راهکار‌های تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر فشار‌های خارجی است.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد کشور باید هم درون‌زا و هم برون‌نگر باشد و برای رسیدن به این هدف باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توان داخلی برای کاهش فاصله فناوری و توسعه تولید استفاده شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که بتوانیم از ظرفیت همه مناطق و گروه‌های اجتماعی بهره بگیریم و اختلاف در برخورداری از فرصت‌های شغلی و درآمدی را کاهش دهیم. به گفته قادری، مردم در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی می‌کنند و همین ظرفیت مردمی می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را افزایش دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی گفت: ایران ظرفیت بالایی در حوزه انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی استفاده کنیم. همچنین باید نفت و گاز را به سمت صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی هدایت کنیم تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

قادری با بیان اینکه کشور در حوزه کشاورزی، بهداشت و درمان و تولید دارو و تجهیزات پزشکی نیز توانمندی‌های قابل توجهی دارد، تصریح کرد: باید وابستگی کشور در کالا‌های اساسی و راهبردی را کاهش دهیم تا در برابر فشار‌های خارجی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشیم.

تأکید بر اصلاح نظام اداری و تفویض اختیار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، بروکراسی پیچیده اداری است که مانع تحرک اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود. کاهش موانع اداری، تسهیل محیط کسب‌وکار و تفویض اختیار به استان‌ها از الزامات جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی مردمی برای اجرای پروژه‌های بزرگ تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم سرمایه‌های خرد مردم را به سمت صندوق پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای هدایت کنیم، هم از ورود نقدینگی به بازار‌های غیرمولد مانند ارز و سکه جلوگیری می‌شود و هم پروژه‌های عمرانی و اقتصادی با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسند.

اقتصاد مردمی؛ کلید افزایش تاب‌آوری کشور

قادری خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های اقتصادی کشور بسیار گسترده است، اما تا زمانی که نگاه‌ها به اقتصاد مردمی تغییر نکند، امکان استفاده کامل از این توانمندی‌ها وجود ندارد. اگر دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف همکاری بیشتری داشته باشند، تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و فشار‌های خارجی به‌مراتب افزایش خواهد یافت.