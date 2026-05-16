پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: به مناسبت هفته بزرگداشت هلال احمر، خدمات درمانی و بهداشتی به اهالی ۱۰ روستای شهرستان اندیکا ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن منصوری با اشاره به اعزام کاروان سلامت جمعیت هلال احمر خوزستان به مناطق کمبرخوردار و سختگذر اندیکا به مناسبت هفته بزرگداشت هلال احمر، اظهار داشت: در قالب این طرح، خدمات رایگان پزشکی، درمانی و دارویی به ۱۶۰ نفر از ساکنان ۱۰ روستای این شهرستان ارائه شد و بیماران پس از معاینه و بررسی وضعیت جسمی داروی مورد نیاز خود را دریافت کردند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای سلامتمحور بیان کرد: اجرای اینگونه برنامهها نقش موثری در ارتقای شاخصهای سلامت، افزایش دسترسی ساکنان مناطق کمبرخوردار به خدمات درمانی و توسعه فعالیتهای داوطلبانه و بشردوستانه دارد.
منصوری ادامه داد: جمعیت هلالاحمر همواره با اعزام کاروانهای سلامت و اجرای برنامههای حمایتی، بخشی از نیازهای درمانی مناطق کمبرخوردار را پاسخ دهد و خدمات موثر و هدفمند را در مناطقی که دسترسی به امکانات پزشکی محدودتر است ارایه کند.
سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان میگوید: تداوم اجرای کاروانهای سلامت میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت عمومی، افزایش رضایتمندی مردم و توسعه خدمات داوطلبانه و حمایتی در مناطق مختلف شهرستان داشته باشد.
هلال احمر استان طی هفته جاری نیز به بیش از ۸۰۰ نفر در روستای بیت محارب شهرستان باوی خدمات درمانی ارایه کرد.