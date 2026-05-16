رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر یزد: شورای اسلامی شهر یزد در راستای تحقق برنامههای توسعهای خود در حوزه سلامت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بر گسترش زیرساختهای تخصصی برای بانوان تمرکز ویژهای دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر یزد، گفت: پیش از این دوره، شهر تنها از سه بوستان ویژه بانوان (طوبی در منطقه دو، امامشهر و آزادشهر) بهره میبرد؛ اما در شورای ششم، با هدف ایجاد ظرفیتهای جدید و متنوع، پروژههای متعددی در دست اجرا قرار گرفته است.
زارع بیدکی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه زیرساختهای فرهنگی، گفت: یکی از اولویتهای ما در این دوره، بازسازی و تجهیز ظرفیتهای موجود بود؛ به طوری که فرهنگسرای بانوان در حسنآباد مورد تعمیرات اساسی قرار گرفت و اکنون با بازگشایی مجدد، خدمات خود را به بانوان ارائه میدهد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، همچنین به پروژههای فضای سبز اختصاصی اشاره کرد و افزود: در راستای تکمیل شبکه بوستانهای بانوان، پروژه بوستان خیرآباد با تمرکز بر نیازهای این گروه از جامعه پیش رفته است. علاوه بر این، با خرید قطعه زمینی و تغییر کاربری آن به فضای سبز ویژه بانوان، ظرفیتهای جدیدی برای تفریح و نشاط ایجاد شده که با ارائه خدماتی نظیر غرفههای کودک، واحدهای غذایی و بخشهای صنایع دستی، به یک مرکز خدماترسان متمرکز تبدیل شده است.
وی در ادامه با پرداختن به یکی از مهمترین پروژههای این دوره، به بوستان حضرت معصومه (س) اشاره کرد و اظهار داشت: هدف ما از طراحی و توسعه بوستان حضرت معصومه (س)، ایجاد فضایی جامع برای ارتقای سلامت جسمی و روانی بانوان است. این فضا به گونهای طراحی شده که بانوان بتوانند در محیطی امن و با آرامش خاطر، به ورزش، فعالیتهای اجتماعی و دورهمیهای خانوادگی بپردازند.
زارع بیدکی در بخش دیگری از سخنان خود، بر رویکرد چندبعدی این فضاها تأکید کرد و ادامه داد: این بوستانها صرفاً یک فضای سبز نیستند؛ بلکه با در نظر گرفتن امکاناتی نظیر جلسات مشاوره، برگزاری جشنهای مذهبی و اجتماعی و ایجاد بستری برای تعاملات فرهنگی، به عنوان کانونهای سلامت و نشاط در شهر عمل خواهند کرد.
عضو شورای شهر یزد ، با اعلام برنامهریزیهای آتی، خاطرنشان کرد: بنا بر برنامهریزیها، انتظار میرود به مناسبت میلاد حضرت موسی کاظم (ع)، بوستان حضرت معصومه (س) به طور رسمی بازگشایی شود تا تمامی بانوان بتوانند از خدمات و ظرفیتهای این فضای تخصصی بهرهمند شوند.