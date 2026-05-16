مردم ولایتمدار خوزستان در لبیک به ندای مقام عظمی ولایت، در هفتاد و ششمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، حماسه آفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان به مانند شب‌های گذشته در دفاع از ایران اسلامی به میدان آمدند و پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند.

مردم انقلابی خوزستان در هفتاد و ششمین شب ازذ خروش انقلابی خود با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار خود را از اقدامات جنایتکارانه متجاوزان امریکایی -صهیونی و حامیانشان را بشدت محکوم و آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.