نخستین زادآوری گورخر در سال جاری در پارک ملی توران ثبت و مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مشاهده این کره گورخر نشاندهنده پویایی جمعیت این گونه ارزشمند و فراهم بودن شرایط مناسب زیستگاهی در یکی از مهمترین زیستگاههای حیاتوحش کشور است.
پارک ملی توران به عنوان یکی از مناطق شاخص حفاظتی، نقش مهمی در صیانت از گونههای جانوری دارد و این رخداد، حاصل تلاش مستمر محیطبانان و اجرای برنامههای حفاظتی در منطقه است.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان بر تداوم اقدامات حفاظتی و همکاری جوامع محلی برای حفظ آرامش زیستگاهها تأکید دارد.
