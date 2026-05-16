مبارزه با آفت سن مادری گندم در خراسان رضوی با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به پارسال به بیش از ۱۴۰ هزار هکتار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر سازمان حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با وجود تاخیر در ریزش سن مادری و ظهور پوره‌ ها به دلیل شرایط آب و هوایی، عملیات کنترل آفت به‌ موقع انجام شده است.

نسرین شیبانی افزود: امسال به دلیل بارندگی‌ های مناسب در اسفندماه و بهار با تأخیر در ریزش سن مادری و نیز در ظهور پوره‌ ها مواجه شدیم اما با رصد مستمر و اقدام به‌ موقع جمعیت آفت به خوبی کنترل شده است.

وی با بیان اینکه سطح مبارزه با سن مادری به ۱۴۰ هزار و ۴۹۳ هکتار رسیده است، اظهار کرد: همچنین تاکنون در سطح ۳ هزار و ۴۸۱ هکتار با سن پوره مبارزه شده است که با توجه به تأخیر در ظهور، این عملیات همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد.

مدیر سازمان حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی؛ مجموع سطح مبارزه انجام شده را ۱۴۳ هزار و ۹۷۴ هکتار اعلام و عنوان کرد: این اقدامات در تمامی شهرستان‌ های استان در حال اجراست.

شیبانی درباره سطح زیر کشت غلات در استان نیز بیان کرد: حدود ۱۳۶ هزار هکتار گندم آبی، ۱۱۳ هزار هکتار جو آبی، ۱۱۲ هزار هکتار گندم دیم و سطح ناچیزی جو دیم در استان کشت شده است.

وی با اشاره به عملکرد موفق استان در سال گذشته تصریح کرد: خراسان رضوی پارسال جزو استان‌ های برتر کشور در کنترل سن گندم بود و میزان سن‌ زدگی تنها یک دهم درصد ثبت شد.

مدیر سازمان حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: پایش مزارع همچنان ادامه دارد و در صورت نیاز عملیات مبارزه در سریع‌ ترین زمان انجام می شود.