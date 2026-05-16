فرمانده هوانیروز کرمانشاه از واگذاری زمین‌های پروژه «بیستون» به اعضا همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد و گفت: با دستور ویژه استاندار، فرآیند اداری که ۱۰ سال متوقف شده بود، با پیگیری کارشناسی طی یک سال اخیر، اکنون به نتیجه رسیده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امیر فرجی در پایان نشست مشترک با استاندار کرمانشاه و معاونت عمرانی استانداری، اظهار داشت: تأمین مسکن و سرپناه برای کارکنان خدوم یگان‌های نظامی همواره از اولویت‌های تعاونی‌های مسکن لشکری بوده است. پروژه مسکونی بیستون که زمین‌های آن سال‌ها پیش به کارکنان واگذار شده بود، به دلیل پیچیدگی‌های اداری و استعلامات، متأسفانه حدود ۱۰ سال بلاتکلیف مانده بود.

وی با قدردانی از حسن نیت و پیگیری‌های مستقیم استاندار کرمانشاه افزود: خوشبختانه با دستور قاطع استاندار محترم، تمام استعلامات و موانع قانونی این مجموعه در یک بازه زمانی یک‌ساله پیگیری شد. با همکاری مجموعه‌های ذی‌ربط در استان، طرح مذکور در کمیته انطباق تهران نیز به تصویب نهایی رسید تا راه برای خانه‌دار شدن نیرو‌های لشکری هموار شود.

امیر فرجی از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه بزرگ خبر داد و تصریح کرد: در جلسه ای با حضور استاندار و معاون عمرانی، مقرر شد همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر در سوم خردادماه، مراسم کلنگ‌زنی این پروژه با حضور مسئولان کشوری و لشکری برگزار و زمین‌ها رسماً به اعضای ذی‌نفع واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند ثمره همدلی میان مدیریت ارشد اجرایی استان و مجموعه‌های نظامی است که لبخند رضایت را بر لبان کارکنانی که سال‌ها منتظر تعیین تکلیف مسکن خود بودند، نشاند.