مردم شهرستان ورامین در هفتاد و ششمین شب حضور میدانی خود، مقاومت ملی را به عنوان یک فرایند تاریخی و هویت اصیل ایرانی در خیابان‌های ورامین به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ورامین در هفتاد و ششمین شب حضور میدانی خود نشان دادند در دنیایی که تلاش می‌کند هویت‌ها را گم کند، مقاومتِ ملی ایرانیان، نه یک شعار سیاسی، بلکه یک فرایند تاریخی است که از پهلوانی پهلوانان کهن، به ایستادگی امروز مردمان ما پیوند خورده است؛ و تا زمانی که این حماسه زنده است، روح مقاومت در این خاک، هرگز به خواب نخواهد رفت.