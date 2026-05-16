مرحله اول از بیست و یکمین دورهی آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی حافظان قرآن در بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: مرحله اول بیستویکمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن، با حضور ۱۱۰ شرکت کننده همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
سید ناصر حسینی افزود: این آزمون با هدف سنجش سطح علمی حافظان، ارزیابی مهارتها در حفظ و درک مفاهیم قرآنی و اعطای مدرک تخصصی به واجدان شرایط برگزار شد.
وی تصریح کرد: حافظان قرآن در این مرحله پس از ارزیابی اولیه، در صورت کسب حدنصاب نمره، به مراحل بعدی آزمون راه خواهند یافت.