با تعریف و اجرای ۱۵ طرح هادی و آسفالتریزی معابر، شاخص اجرای این طرحها در سردشت، امسال به ۵۲ درصد افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: امسال با تعریف و اجرای ۱۵ طرح هادی و آسفالت ریزی معابر که ۶ روستای آن جدید هستند، شاخص اجرای این طرحها به ۵۲ درصد ارتقاء مییابد.
علیرضا مقدم شاخص اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان سردشت را هم اکنون ۴۶ درصد اعلام کرد. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی از اهمیت شتاببخشی به اجرای طرحهای هادی در روستاها خبر داد و گفت: طرح هادی یکی از اصلیترین برنامههای ساماندهی و توسعه روستاهاست و نقش تعیینکنندهای در ارتقای زیرساختها، بهبود ترددها، افزایش ایمنی و رشد اقتصادی دارد که این امر در روستاهای استان نیز شتاب گرفته است.
وی با اشاره به آغاز مراحل جدید برنامهریزی در روستاهای اولویتدار افزود: در این دوره، با توجه به شرایط جمعیتی، وضعیت فرسودگی معابر و نیازهای هر روستا، برنامهریزی دقیقتری انجام شده و تلاش میکنیم طرحها با مشارکت مستقیم مردم و دهیاریها اجرا شود. مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجانغربی تأکید کرد: اجرای منسجم طرح هادی، ضمن حفظ هویت روستایی و جلوگیری از مهاجرت بیرویه، کیفیت زندگی روستاییان را به شکل محسوسی بالا میبرد.
وی اظهار داشت: این شهرستان ۸۵ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که در ۳۸ روستای آن طرحهای هادی اجرا شده است.