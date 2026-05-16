پادکست «یاقوت»، هم زمان با هفته بزرگداشت شهدای خدمت و «نبض وطن»، با موضوعات متنوع تغذیه و روان‌شناسی، از شبکه رادیویی سلامت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با هفته بزرگداشت شهدای خدمت، پادکست «یاقوت» با موضوع «روایت زندگی و خدمات شهدای والامقام خدمت»، از رادیو سلامت پخش می شود.

پادکست «یاقوت» هم‌زمان با هفته بزرگداشت شهدای خدمت، این هفته روایتگر مردانی است که در مسیر خدمت به مردم از جان خود گذشتند و نشان دادند که همراهی با ملت، تا پای جان ادامه دارد.

این پادکست نه تنها یادآور رشادت‌های شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان است، بلکه با روایت شهدای خدمت، ثابت می‌کند که خدمت خالصانه به مردم، خود نوعی جهاد و ایثار است.

پادکست «یاقوت»، از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۱:۳۵، از موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می‌شود. این پادکست همچنین از بستر‌های فضای مجازی رادیو سلامت قابل شنیدن است.

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس‌جمهور ایران، همراه با یارانش شهید حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و شهید مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، در مسیر خدمت به مردم، بر اثر سانحه هوایی در منطقه ورزقان به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

برنامه «نبض وطن»، در ادامه رویکرد آموزشی و کاربردی، با مجموعه‌ای از موضوعات متنوع در دو بخش تغذیه و روان‌شناسی، از رادیو سلامت پخش می شود.

برنامه «نبض وطن» که با هدف ارتقای سلامت جسم و روان و آموزش سبک زندگی سالم برای عموم مردم تولید شده است، این هفته نیز با محوریت موضوعات متنوع و کاربردی در جدول پخش رادیو سلامت قرار دارد تا مخاطبان را با نکات ساده، مفید و قابل‌اجرا برای ارتقای سلامت جسم و روان همراهی کند.

این برنامه که هر روز از ساعت ۰۹:۰۵ تا ۱۰:۳۰، پخش می‌شود، در هفته پیش‌رو از از شنبه تا جمعه (۲۶ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۴۰۵)، در بخش تغذیه به موضوعاتی همچون ترکیب صبحانه کامل، مصرف نمک در غذا، میان‌وعده‌ها در طول روز، عسل و فواید آن، انواع مربا، نان سنگک و غذا‌های حاوی شیر و فواید آن از جمله فرنی، شیربرنج و سوپ می‌پردازد.

در بخش روان‌شناسی نیز مخاطبان می‌توانند شنونده گفت‌و‌گو‌ها و نکات تخصصی درباره تیک‌های عصبی، جویدن ناخن و کندن مو، اضطراب در بین جمع، شب‌ادراری در کودکان، هوش هیجانی، خشونت در جامعه و مشکلات بینایی در اختلالات روان‌شناسی باشند.

«نبض وطن»، با رویکردی آموزشی، صمیمی و آرام تلاش می‌کند ضمن ارائه اطلاعات علمی و کاربردی، آگاهی عمومی را در زمینه سلامت جسم و روان افزایش دهد و راهکار‌هایی ساده برای مدیریت استرس، تقویت تاب‌آوری و بهبود سبک زندگی در اختیار شنوندگان قرار دهد.

این برنامه در کنار حضور کارشناسان و متخصصان، با نگاهی انسانی و امیدبخش به موضوعات سلامت می‌پردازد و می‌کوشد بستری مؤثر برای همراهی مخاطبان در مسیر مراقبت از خود و خانواده فراهم کند.