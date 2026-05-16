مسابقات قهرمانی بسکتبال سهنفره دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با معرفی برترینها در شاهرود پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ در این رقابتها تیم دانشگاه غیر انتفاعی طوس مشهد قهرمان شد و جواز حضور در مسابقات آسیایی را از آن خود کرد.
تیمهای دانشگاه پیام نور تهران و دانشگاه شهید بهشتی تهران به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
در این مسابقات دو روزه ۱۵ تیم با هم رقابت کردند.
مسابقات بسکتبال ۳ نفره دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با عنوان جام یادبود دکتر برومند به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.
مسابقات آسیایی دانشجویان تیرماه در کشور چین برگزار میشود.