به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد جعفرپور در نشست هم‌اندیشی کمیته‌های هیئت ووشو استان یزد که با هدف هماهنگی کمیته آموزش برای ساماندهی کمیته‌های داوران، مربیان و با حضور رؤسا و نواب رئیس کمیته‌های مربوط برگزار شد، اظهار کرد: هیئت ووشو به تنهایی قادر به انجام همه امور نیست و برای ارتقای این رشته در استان یزد، تمامی کمیته‌ها باید با همدلی و تلاش در مسیر توسعه ووشو و دستیابی به جایگاه واقعی آن حرکت کنند.

جعفرپور افزود: زمانی می‌توانیم فعالیت‌های مثبت و مؤثری داشته باشیم که همه ارکان هیئت پشتیبان و همراه باشند و هر بخش وظایف خود را به درستی انجام دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از زمان پذیرش این مسئولیت، گفت: تاکنون رصد‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون انجام شده و نقاط قوت و ضعف هیئت به دقت بررسی شده است. همچنین از زمان قبول این مسئولیت، بیش از ۱۵۰ مورد مکاتبه و نامه‌نگاری با فدراسیون ووشو، اداره کل ورزش و جوانان و دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط انجام شده است.

سرپرست هیئت ووشو استان یزد با تأکید بر اهمیت تدوین تقویم ورزشی هیئت، بیان کرد: تقویم آموزشی باید پربار، هدفمند و با تمرکز بر ارتقای سطح علمی و فنی مربیان و داوران تدوین شود.

جعفرپور با اشاره به لزوم به‌روزرسانی دفترچه داوران و احکام مربیان، تصریح کرد: این دفترچه‌ها و احکام باید هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی شود، در غیر این صورت اعتبار آنها لغو خواهد شد و مربیان و داورانی که در مسیر ارتقا و به‌روزرسانی دانش خود با کمیته‌های مربوط همکاری نکنند، کنار گذاشته خواهند شد.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های مختلف مربیگری، داوری و بازآموزی با حضور مدرسان مجرب کشوری خبر داد و افزود: تلاش داریم با افزایش تعداد مربیان و داوران استان یزد و ارتقای سطح آنان، زمینه حضور مؤثرتر ووشوکاران یزدی در مسابقات کشوری فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش و بازآموزی در توسعه این رشته ورزشی خاطرنشان کرد: این کمیته باید برنامه‌محور و مبتنی بر تقویم مشخص حرکت کند.

سرپرست هیئت ووشو استان یزد همچنین با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی گفت: به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای با هیئت ورزش‌های همگانی منعقد خواهد شد تا با همکاری مدرسین مجرب فدراسیون ووشو، رشته تالو در سطح جامعه گسترش یابد.

به گفته جعفرپور، تالو ورزشی زیبا و مناسب برای عموم مردم است و دوره‌های آموزشی حرکات پایه آن نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین مسابقات استانی ووشو خبر داد و گفت: مسابقات انتخابی تیم منتخب استان سالی یک‌بار برگزار خواهد شد و سایر رقابت‌ها از جمله مسابقات قهرمانی استان، جام رمضان و... نیز در طول سال برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

جعفرپور در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت جامعه ووشو استان یزد اظهار کرد: ورزش ووشو باید در استان یزد زنده شود و این مهم تنها با حضور و همراهی ووشوکاران محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنده به عنوان خادم هیئت تمام توان خود را برای حمایت و پیشبرد این مسیر به کار خواهم گرفت، تاکید کرد:، اما بدون برنامه و همکاری جمعی این هدف محقق نخواهد شد.

در ادامه این نشست نیز رؤسا و نواب رئیس کمیته‌های مختلف هیئت ووشو استان یزد نیز به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در حوزه‌های آموزشی، داوری، مربیگری و توسعه فعالیت‌های این رشته پرداختند.

حاضران با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، ارتقای سطح آموزشی مربیان و داوران، شناسایی استعداد‌های جدید و افزایش تعامل میان کمیته‌ها، راهکار‌هایی را برای تقویت جایگاه ووشو در استان یزد و گسترش فعالیت‌های این رشته ارائه کردند.