سرپرست هیئت ووشو استان یزد تقویم آموزشی جدید هیئت ووشو با محور ارتقای نیروهای فنی تدوین شده و همکاری نکردن افراد موجب لغو اعتبار دفترچه آنان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد جعفرپور در نشست هماندیشی کمیتههای هیئت ووشو استان یزد که با هدف هماهنگی کمیته آموزش برای ساماندهی کمیتههای داوران، مربیان و با حضور رؤسا و نواب رئیس کمیتههای مربوط برگزار شد، اظهار کرد: هیئت ووشو به تنهایی قادر به انجام همه امور نیست و برای ارتقای این رشته در استان یزد، تمامی کمیتهها باید با همدلی و تلاش در مسیر توسعه ووشو و دستیابی به جایگاه واقعی آن حرکت کنند.
جعفرپور افزود: زمانی میتوانیم فعالیتهای مثبت و مؤثری داشته باشیم که همه ارکان هیئت پشتیبان و همراه باشند و هر بخش وظایف خود را به درستی انجام دهد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده از زمان پذیرش این مسئولیت، گفت: تاکنون رصدهای مختلفی در حوزههای گوناگون انجام شده و نقاط قوت و ضعف هیئت به دقت بررسی شده است. همچنین از زمان قبول این مسئولیت، بیش از ۱۵۰ مورد مکاتبه و نامهنگاری با فدراسیون ووشو، اداره کل ورزش و جوانان و دیگر دستگاهها و نهادهای مرتبط انجام شده است.
سرپرست هیئت ووشو استان یزد با تأکید بر اهمیت تدوین تقویم ورزشی هیئت، بیان کرد: تقویم آموزشی باید پربار، هدفمند و با تمرکز بر ارتقای سطح علمی و فنی مربیان و داوران تدوین شود.
جعفرپور با اشاره به لزوم بهروزرسانی دفترچه داوران و احکام مربیان، تصریح کرد: این دفترچهها و احکام باید هرچه سریعتر بهروزرسانی شود، در غیر این صورت اعتبار آنها لغو خواهد شد و مربیان و داورانی که در مسیر ارتقا و بهروزرسانی دانش خود با کمیتههای مربوط همکاری نکنند، کنار گذاشته خواهند شد.
وی همچنین از برگزاری دورههای مختلف مربیگری، داوری و بازآموزی با حضور مدرسان مجرب کشوری خبر داد و افزود: تلاش داریم با افزایش تعداد مربیان و داوران استان یزد و ارتقای سطح آنان، زمینه حضور مؤثرتر ووشوکاران یزدی در مسابقات کشوری فراهم شود.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش و بازآموزی در توسعه این رشته ورزشی خاطرنشان کرد: این کمیته باید برنامهمحور و مبتنی بر تقویم مشخص حرکت کند.
سرپرست هیئت ووشو استان یزد همچنین با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی گفت: بهزودی تفاهمنامهای با هیئت ورزشهای همگانی منعقد خواهد شد تا با همکاری مدرسین مجرب فدراسیون ووشو، رشته تالو در سطح جامعه گسترش یابد.
به گفته جعفرپور، تالو ورزشی زیبا و مناسب برای عموم مردم است و دورههای آموزشی حرکات پایه آن نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامهریزی برای برگزاری نخستین مسابقات استانی ووشو خبر داد و گفت: مسابقات انتخابی تیم منتخب استان سالی یکبار برگزار خواهد شد و سایر رقابتها از جمله مسابقات قهرمانی استان، جام رمضان و... نیز در طول سال برنامهریزی و اجرا میشود.
جعفرپور در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت جامعه ووشو استان یزد اظهار کرد: ورزش ووشو باید در استان یزد زنده شود و این مهم تنها با حضور و همراهی ووشوکاران محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه بنده به عنوان خادم هیئت تمام توان خود را برای حمایت و پیشبرد این مسیر به کار خواهم گرفت، تاکید کرد:، اما بدون برنامه و همکاری جمعی این هدف محقق نخواهد شد.
در ادامه این نشست نیز رؤسا و نواب رئیس کمیتههای مختلف هیئت ووشو استان یزد نیز به بیان دیدگاهها، نقطهنظرات و پیشنهادات خود در حوزههای آموزشی، داوری، مربیگری و توسعه فعالیتهای این رشته پرداختند.
حاضران با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم، ارتقای سطح آموزشی مربیان و داوران، شناسایی استعدادهای جدید و افزایش تعامل میان کمیتهها، راهکارهایی را برای تقویت جایگاه ووشو در استان یزد و گسترش فعالیتهای این رشته ارائه کردند.