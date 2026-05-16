روابط عمومی اداره کل امور عشایری خراسان شمالی از برخورد یک دستگاه خاور با گله دام عشایری و تلف شدن ۳۰ راس دام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، روابط عمومی عشایر استان اعلام کرد: در محور زرقآباد به چهل حصار یک دستگاه خاور ایسوزو شب گذشته با گله دام عشایر در حال کوچ برخورد کرد که در این حادثه متاسفانه بیش از ۳۰ راس دام زخمی یا تلف شدند.
بررسیهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان داد عدم توجه راننده به جلو علت اصلی وقوع سانحه بوده و خودروی یادشده مقصر شناخته شده است.
حادثه مذکور خسارات مالی قابلتوجهی برای عشایر منطقه بههمراه داشت.