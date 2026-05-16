کتاب «مسجد رهبر» روایتی از شکلگیری و فعالیتهای «مسجد کرامت» مشهد که بعدها امام جماعتش، رهبر شهید انقلاب اسلامی شد، همزمان با نمایشگاه مجازی کتاب به چاپ ششم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «مسجد رهبر»؛ تاریخ شفاهی مسجد کرامت، از مساجد تأثیرگذار و کانون مبارزان انقلاب در شهر مشهد است. این مسجد را که بعدها امام جماعتش، رهبر شهید انقلاب اسلامی شد، میتوان از جهات گوناگون نمونهای ممتاز از الگوی فعالیت مسجدی در منظومه معرفتی آرمانی اسلام ناب معرفی کرد.
این کتاب اولین اثر انتشارات راهیار در رده تاریخ شفاهی مساجد انقلاب محسوب میشود. بخش قابلتوجهی از این کتاب به فعالیتهای شهید آیتالله سیدعلی خامنهای، در دهه ۵۰، در مشهد به ویژه مسجد کرامت اختصاص دارد که جلسات مهم تفسیر قرآن و سیره سیاسی معصومین (ع) توسط ایشان در آنجا ایراد شده است.
شهید آیتالله خامنهای درباره حضور خود در مسجد کرامت در دهه ۵۰ فرمودند: «آن روز مسجد کرامت، بزرگترین مسجد شبستانی مشهد بود، یعنی توی مساجد محله مشهد مسجد بزرگتر از مسجد کرامت نبود. آنچنان جمعیت پر میشد توی این مسجد که جای یک نفر آدم هم واقعاً نبود. بعد از نماز مغرب شروع میکردم به درس، سخنرانی نبود. درس بود... بنده آنجا هم حدیث، هم اعتقادات و هم نهجالبلاغه تدریس میکردم؛ با تخته سیاه.»
این کتاب، پیشتر به عنوان اثر برگزیده دومین دوره جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی و همچنین بیستوهشتمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی نیز انتخاب و تقدیر شده است.
تحقیق و مصاحبههای این کتاب از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و طی ۱۰ سال زمان با بیش از ۷۰ تن از مرتبطان مسجد کرامت از جمله حجتالاسلام حسن چیتسازان (عمو راستگو) و... مصاحبه و هزاران سند مطالعه شده است. تدوین اثر بر عهده مرتضی انصاریزاده بوده و حسن سلطانی، سیدمحمد امیر احمدی طباطبایی و احمد عسگری مصاحبهها را انجام دادهاند.
چاپ جدید کتاب «مسجد رهبر» از جمله عناوین ویژه انتشارات راهیار در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب است.