سخنگوی شهرداری تهران گفت:در جریان جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، تلاش کردیم تا تهران چهره یک شهر جنگزده به خود نگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمطهر محمدخانی با تشریح اقدامات مدیریت شهری در جریان جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، به آسیب ۵۱ هزار واحد مسکونی، آغاز تعمیر و ساخت ساختمانهای آسیب دیده و تداوم خدماترسانی در شرایط جنگی اشاره و تأکید کرد شهرداری تلاش کرده است تا تهران چهره یک شهر جنگزده به خود نگیرد.
وی اشاره به اقدامات شهرداری تهران در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزود: اقداماتی که مجموعه مدیریت شهری پایتخت، در جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه انجام دادند، در قالب گزارشها، آمارها، اعداد و ارقام نمیگنجد و قابلیت روایت ندارد. برخی از همکاران من در سازمان آتشنشانی و آتشنشانان عزیز، به نوعی دچار بیماریهای شبیه عوارض شیمیایی ناشی از آثار گازهای سمی موشکها و بمبها شدهاند، چراکه در لحظات اولیه اصابت در صحنه حاضر میشدند و دچار بیماریهای تنفسی شدند.
سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: حتی در میان شهرداران مناطق، افرادی را داریم که با اطمینان میتوانم بگویم در تمام جنگ ۴۰ روزه حتی یک بار هم نتوانستند به منزل خود بروند. شهرداران نواحی هم داشتیم که همین شرایط را تجربه کردند و یا همکارانی داشتیم که در فاصله میان اصابت اول و اصابت دوم، در کمتر از شاید ۲۰ دقیقه، در محل حاضر بودند و هنگام اصابت دوم نیز آسیب دیدند. فراتر از اینها، شهدایی را در مجموعه شهرداری تهران تقدیم کردیم و همکارانی را داشتیم که با وجود اعلام وضع قرمز، باز هم در صحنه حاضر شدند و فعالیت کردند. بسیاری از این فداکاریها و ظرایف انسانی را نمیتوان در قالب اعداد، ارقام و گزارشها بیان کرد و اساساً بیان آنها در این قالب، نوعی تقلیل دادن ارزش این اقدامات است.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران به صورت داوطلبانه، مسئولیت ساماندهی آسیبدیدگان و منازل آنها را بر عهده گرفت، تصریح کرد: از مجموع خسارتهایی که در جنگ به مردم وارد شده، بخشی مربوط به خود منازل و خانههاست که شهرداری تهران مسئولیت این بخش را بر عهده گرفته و در این زمینه تکلیف قانونی دارد. جبران خسارت وسایل منزل، خسارت خودروها، خسارت اماکن دولتی، خسارت اماکن نظامی و خسارت مجتمعهای تجاری بزرگ، در دایره وظایف شهرداری تهران قرار ندارد. آنچه بر عهده شهرداری تهران است که بخش مهم و اثرگذاری نیز هست، خسارت وارد شده به خانههای مسکونی مردم و همچنین واحدهای تجاری خرد و خردهفروشیهاست؛ مثلاً اگر فروشگاهی در کنار خیابان قرار داشته و شیشههای آن شکسته یا آسیب دیده باشد، آن را نیز شهرداری بر عهده میگیرد.
آخرین آمار ساختمانهای آسیب دیده در تهران
محمدخانی با اشاره به آخرین آمار ساختمانهای آسیب دیده در تهران، گفت: در طول جنگ ۴۰ روزه، ۶۵۰ مورد اصابت داشتیم. این اصابتها موجب شد مردم تهران ۱۲۶۰ شهید تقدیم کشور کنند و بیش از ۲۸۰۰ مصدوم نیز بر جای گذاشت. در همین حین، خسارت وارده به ساختمانهای مسکونی در مجموع به ۵۱ هزار واحد مسکونی رسید.
وی در پاسخ به این سوال که چرا این اعداد نسبت به پایان جنگ افزایش یافته است؟ گفت: این عدد دائماً در حال افزایش است؛ علت اصلی این است که بخشی از خانوادهها پس از پایان جنگ به تهران بازگشتند و تازه گزارشهای خود را ثبت کردند که عمده این خسارتها نیز خسارتهای جزئی بوده است. از مجموع ۵۱ هزار واحد مسکونی، ۳۹ هزار و ۸۰۶ واحد دارای خسارت جزئی هستند؛ یعنی خسارت نزدیک به ۴۰ هزار واحد مسکونی. جزئی و شامل آسیب به در و پنجره و شکستگی شیشهها میشود. ما این خسارات را در درجه خسارت جزئی یا درجه «A» محاسبه میکنیم.
سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: در این بخش، حدود ۸۵ درصد واحدهای مسکونی طبق آمار روزانه بازسازی شدهاند. پرونده بازسازی حدود ۸۵ درصد خانههایی که خسارت جزئی دیده بودند، بسته شده است و این آمار مربوط به تعمیرات جزئی است و نباید این تصور ایجاد شود که همه خانهها به طور کامل بازسازی شدهاند. ما درباره تعمیرات جزئی، یعنی درب، پنجره و شیشه صحبت میکنیم. هنوز حدود ۱۵ درصد باقی مانده که طبق ضربالاجل شهردار تهران، باید به ۱۰۰ درصد برسد و پرونده تعمیرات جزئی بسته شود.
۸۵۵۰ آسیب متوسط به ساختمانها و ارزیابی ایمنی ۱۲۶۰ سازه در پایتخت
محمدخانی اضافه کرد: تعمیرات متوسط مربوط به ۸۵۵۰ خانه است. این نوع تعمیرات فراتر از شکستگی در و پنجره است، اما ساختمان نیاز به مقاومسازی یا تخریب و نوسازی ندارد که ممکن است دیوارها آسیب دیده باشند یا برخی اجزای خانه دچار خسارت شده باشند، اما میزان آسیب در حدی نیست که نیاز به تخریب و نوسازی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه تشخیص نوع آسیب نیز از طریق ارزیابی ایمنی سازه انجام میشود، گفت: ما تاکنون ۱۲۶۰ سازه را ارزیابی ایمنی کردهایم. این کار با مشارکت سازمان نظام مهندسی انجام میشود و برخی از کارشناسان نیز به صورت داوطلبانه حضور پیدا میکنند. عمده این افراد دارای درجات بالای نظام مهندسی و از اساتید دانشگاه هستند که بررسی میکنند آیا ساختمان نیاز به تخریب کامل و نوسازی دارد یا صرفاً باید مقاومسازی شود و یا حتی فقط نیازمند تعمیرات است. بنابراین این تشخیص توسط شهرداری انجام نمیشود، بلکه نهاد قانونی و تخصصی، یعنی سازمان نظام مهندسی، درباره آن تصمیمگیری میکند.
مشاور شهردار تهران ادامه داد: در بخش تعمیرات متوسط، پیشرفت کار حدود ۱۶ درصد بوده است؛ یعنی حدود هزار واحد مسکونی تعمیراتشان انجام شده است. در بخش بعدی که مربوط به مقاومسازی است، ۸۳۶ واحد مسکونی طبق نظر سازمان نظام مهندسی نیاز به مقاومسازی دارند. اینجا نیز توضیح ضروری است که ما درباره «واحد مسکونی» صحبت میکنیم؛ یعنی ممکن است این تعداد معادل ۸۰ ساختمان یا حتی کمتر باشد، چون یک ساختمان چند طبقه میتواند دهها واحد مسکونی داشته باشد. همچنین ۱۸۱۹ واحد نیز طبق کارشناسی نیاز به تخریب و نوسازی دارند که در این بخش، فرآیندهای کارشناسی به پایان رسیده و پروندهها وارد مسیر تعیین خسارت، انتخاب پیمانکار و تأیید نقشه شدهاند.
افتتاح ساختمان جدید شهرداری منطقه ۱۸، بزودی
وی اضافه کرد: آسیب به ساختمانهای شهرداری خیلی کم بوده است. آسیب کامل و جدی ما مربوط به ساختمان منطقه ۱۸ است که به طور کامل تخریب شد. ما از مدتها قبل، ساختمان دیگری را در کنار همان ساختمان در حال ساخت داشتیم؛ یک ساختمان نوساز که فکر میکنم به صورت مرحله ای و طبقه به طبقه، از همین ماه به بهرهبرداری میرسد. تا پایان اردیبهشت طبقه همکف آن افتتاح میشود و طبقات دیگر نیز در ماههای آتی به بهرهبرداری خواهد رسید.
آسیب دیدگی بیش از ۱۰ هزار موتورسیکلت و ۱۴۴ تاکسی در شهر تهران
وی با اشاره به آمار آسیبهای خودرو و موتورسیکلتها در پایتخت، گفت: در مجموع، طبق ارزیابیهایی که در مناطق و ستاد مدیریت بحران شهرداری انجام شد، ۱۰ هزار و ۷۳۳ خودرو و ۷۵۴ موتورسیکلت آسیب دیدند. برخی از این خسارتها جزئی و برخی کامل بودند؛ یعنی خودرو کاملاً از رده خارج و اسقاط شده است. از میان این تعداد، ۱۴۴ مورد مربوط به تاکسیهای شهر تهران بوده است. در حوزه اتوبوسها، خسارت کامل به این معنا که یک اتوبوس به طور کامل از رده خارج شود، نداشتیم، اما حدود ۲۲ میلیارد تومان خسارت به ناوگان اتوبوسرانی وارد شد؛ از خسارتهای جزئی تا خسارتهای جدیتر.
محمدخانی ادامه داد: ما یک جنگ ۱۲ روزه و یک جنگ ۴۰ روزه را پشت سر گذاشتیم؛ کل خسارت ناوگان اتوبوسرانی ما ۲۲ میلیارد تومان بوده و حتی یک اتوبوس هم به طور کامل از بین نرفته است اما در حوادث دیماه، خسارت به اتوبوسرانی و آتشنشانی ما بسیار بیشتر بود.
پیش از جنگ اخیر نواحی شهرداری به تجهیزات حداقل آواربرداری تجهیز شدند
سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه در حوزه آواربرداری نیز تدبیر شد، تجهیزات حداقلی آواربرداری را در اختیار داشته باشند تا در لحظات نخست حادثه که زمان بسیار حیاتی است، بتوانند به سرعت وارد عمل شوند و جان افراد بیشتری نجات پیدا کند، گفت: این تجهیزات قرار بود پشتیبان آتشنشانی، هلالاحمر و اورژانس باشند چون در جنگ ۱۲ روزه متوجه شدیم که نمیتوان صرفاً به پیمانکاران اتکا کرد.
وی اضافه کرد: پرونده جنگ ۱۲ روزه حدود سه ماه بعد از پایان جنگ بسته شد.یعنی مجموعه اقداماتی که شهرداری باید بعد از جنگ ۱۲ روزه انجام میداد، تا اواسط یا اواخر شهریور سال گذشته به پایان رسید و آخرین گروه خانوادهها نیز از هتلها ترخیص شدند و پرونده کاری ما در آن بخش بسته شد.
وی با اشاره به آخرین وضع ساختمانهای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه گفت: پرونده جنگ ۱۲ روزه به یک معنا حدود سه ماه بعد از پایان جنگ بسته شد. همان زمان هم اعلام کردیم که رسیدگی به آسیبهای صددرصدی کامل به پایان رسیده و بلافاصله سراغ تعمیرات متوسط رفتیم؛ مشابه همین روندی که اکنون در جریان است.
محمدخانی تصریح کرد: پرونده ساختمانهایی که نیاز به مقاومسازی یا تخریب و نوسازی داشتند نیز همزمان وارد فرآیند اجرایی شد. همانطور که بارها گفتهایم، ساخت یک ساختمان زمانبر است و در شرایط فعلی کشور، ممکن است ساخت یک ساختمان تا دو سال طول بکشد. اما آن بخشی که بر عهده شهرداری بود، از جمله عقد قرارداد با پیمانکار، طی مراحل توافق و تأمین خسارت و هزینهها، برای همه ساختمانهای آسیبدیده جنگ ۱۲ روزه انجام شده است. بسیاری از این ساختمانها اکنون وارد مراحل ساخت شدهاند و حتی گودبرداری آنها نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: البته در این مسیر، وقفههایی هم وجود داشت. بخشی از فرآیند بازسازی جنگ ۱۲ روزه، همزمان با جنگ ۴۰ روزه شد و طبیعی بود که برخی پیمانکاران برای مدتی با محدودیت مواجه شوند. اما از نظر ما، تمام تکالیفی که بر عهده شهرداری تهران بود، انجام شده و در این زمینه مشکلی نداریم.
سخنگوی شهرداری اضافه کرد: یکی از اقدامات شهرداری، تأمین هزینه رهن و اجاره خانه برای خانوادههای آسیبدیده بود. درباره این موضوع هم باید بگویم که این روند به طور کامل انجام شده است. ما حتی یک مورد نداریم که پروندهاش تشکیل شده و تأیید شده باشد، اما در زمینه تأمین رهن و اجاره منزل به مشکل خورده باشد. در جنگ اخیر نیز از هفته گذشته این روند سرعت بیشتری گرفته است.
سخنگوی شهرداری همچنین با بیان اینکه در حوزه حملونقل علاوه بر خدمات رایگان، افتتاح پروژهها را هم متوقف نکردیم، تصریح کرد: در طول جنگ، ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی جدید وارد شهر تهران شد. این اتوبوسها با شرایط خاصی از بندر به تهران منتقل شدند. علاوه بر آن، ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین بسیار با کیفیت نیز وارد ناوگان حملونقل شهری شد.