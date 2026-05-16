مردم انقلابی شهرستان قدس در شب هفتاد و ششم عروج ملکوتی امام امت، با حضوری حماسی در خیابان‌های این شهر، بار دیگر میدان‌داری خود را در دفاع از آرمان‌های ولایت و جبهه مقاومت به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان‌های شهرستان قدس شامگاه امروز در شب هفتاد و ششم شهادت مظلومانه امام خامنه‌ای، شاهد خروش مردمی بود که ایستادگی و همدلی را معنایی دوباره بخشیدند. در این اجتماع پرشور، قشر‌های مختلف مردم با حضور در میدان‌های اصلی شهر، ضمن سوگواری در سوگ رهبر فقید خود، با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تجدید میثاق کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی خودجوش، با سر دادن شعار‌های حماسی، بر آمادگی کامل خود برای حضور در تمامی میدان‌های دفاع از نظام و تداوم راه شهیدان مقاومت تأکید کردند. طنین لبیک‌های شبانه مردم شهرستان قدس، پیامی روشن از ثبات، اقتدار و پیوند ناگسستنی امت با ولایت را به گوش جهانیان رساند.