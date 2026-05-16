به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️رئیس فدراسیون تنیس در سفر به سمنان فت: با برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس در تهران ، این تیم ۲۰ روز آینده برای شرکت در مسابقات تنیس فیوچرز تونس به این کشور اعزام خواهند شد.

داود عزیزی افزود: پس از این مسابقات، تیم ملی برای شرکت در اردوی مشترک با مالزی به این کشور اعزام خواهد شد.

رئیس فدراسیون تنیس همچنین از عقد قرارداد با ارغوان رضایی مربی جدید تیم ملی تنیس بانوان در روز‌های آینده خبر داد.

در سفر رئیس فدراسیون تنیس به سمنان اولین زمین تنیس بانوان و چهار زمین تنیس در مجموعه ورزشی غدیر به بهره برداری رسید. حمید دهرویه رئیس هیات تنیس استان سمنان از برنامه‌های این هیات برای ساخت زمین‌های تنیس در سراسر استان سمنان خبر داد.

در سطح کشور ۲۰۰۰ زمین تنیس میزبان ورزشکاران رشته ورزشی تنیس هستتند.