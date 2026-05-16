رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: نخستین دادخواست جنایت جنگی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، در شعبه ۵۵ بین‌الملل تهران ثبت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ حسن عبدلیان افزود: این دادخواست با دستور رئیس قوه قضاییه و پس از مستندسازی گسترده جنایت و دریافت وکالت از خانواده شهدا به زودی ارائه می‌شود.

وی گفت: همه مکان‌های آسیب‌دیده از حمله‌های دو رژیم جنایتکار آمریکایی - صهیونی مستندسازی و ارزیابی کارشناسی شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: از کارشناسی‌های صورت گرفته و مستندات گردآوری شده بعنوان اسناد حقوقی معتبر برای طرح دعاوی در مراجع داخلی و بین‌المللی استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: بازدید وزیر آموزش و پرورش از مدرسه شجره طیبه میناب

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز گفت: مراکز آموزشی در همه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به‌عنوان مکان امن شناخته شده و حمله به آن نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

سید محمد مهدی غمامی افزود: وزارت دادگستری موضوع تقویم خسارت‌ها و طرح دعاوی حقوقی و کیفری را در مراجع داخلی و بین‌المللی با جدیت در دستورکار قرار داده است.