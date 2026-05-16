به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، آیین اختتامیه پویش جهانی «فارسی، زبان فرهنگ و تمدن ایرانی» امروز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با سخنرانی سفیر تاجیکستان و حضور برخط فارسیآموزان خارجی و علاقهمندان به زبان فارسی از کشورهای مختلف، در تالار استاد مجتبی مینوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد.
پویش جهانی «فارسی، زبان فرهنگ و تمدن ایرانی» با هدف ترویج زبان فارسی و معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی در میان فارسیآموزان سراسر جهان، با همکاری بنیاد سعدی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی اجرا شده است.
این آیین، ساعت ۱۰ امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی آغاز میشود و شامل سخنرانیها و برنامههایی در گرامیداشت جایگاه زبان فارسی و فردوسی، شاعر بلندآوازه ایرانی است.