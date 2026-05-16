به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص کیفی هوا امروز شنبه بیست و ششم اردیبهشت در شهر‌های خرمشهر، اهواز، شوشتر، مسجدسلیمان و هندیجان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی بوده است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در کارون با ۱۵۴ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت ناسالم و قرمز قرار گرفته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.