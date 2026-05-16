معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی از تصویب مجموعهای از تصمیمات در شورای آموزشی این دانشگاه با هدف تسهیل روند تحصیل دانشجویان در شرایط خاص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کیانوش زهراکار با اشاره به ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره تسهیلگری آموزشی در شرایط خاص کشور، از بررسی دقیق این ابلاغیه در شورای آموزشی دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: دانشگاه خوارزمی با هدف حمایت از دانشجویان، حفظ کیفیت آموزشی و ایجاد انعطاف لازم متناسب با شرایط موجود، مجموعهای از تصمیمات آموزشی را در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسانده است.
معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی با اشاره به موضوع دروس مهارتی ـ عملی اظهار داشت: در خصوص دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در آستانه فارغالتحصیلی قرار دارند، مقرر شد درخواستهای مربوط در شهریورماه ۱۴۰۵ به کمیته منتخب شورای آموزش ارجاع شود تا با توجه به شرایط هر دانشکده، درباره امکان حذف یا تعیین تکلیف این دروس تصمیمگیری لازم صورت گیرد.
زهراکار افزود: بر اساس مصوبه شورای آموزشی، آزمون جامع دانشجویان دکتری در تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و زمان دقیق و شیوه برگزاری آن، اعم از حضوری یا مجازی، متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
وی تأکید کرد: همچنین مطابق مصوبه پیشین شورای آموزشی، جایگزینی آزمون جامع منتفی بوده و این آزمون مطابق ضوابط آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی در ادامه اظهار داشت: به منظور تسهیل امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آزمونهای زبان دانشگاههای دولتی سطح یک و دو کشور به عنوان معیار تأیید بسندگی زبان مورد پذیرش دانشگاه خواهد بود.
زهراکار با اشاره به شرایط دانشجویان دکتری گفت: بر اساس مصوبه شورای آموزشی، دانشجویان دکتری در صورتی که مقاله مستخرج از رساله آنان در نشریات دارای نمایه معتبر بینالمللی JCR یا SCOPUS تحت داوری باشد، میتوانند با ارائه مستندات مربوط و همچنین تعهد استاد راهنما مبنی بر پیگیری پذیرش نهایی مقاله و تأیید هیئت داوران، به صورت مشروط از رساله خود دفاع کنند.
وی ادامه داد: بدیهی است فارغالتحصیلی نهایی دانشجو منوط به ارائه پذیرش قطعی مقاله خواهد بود و هنگام ارزیابی و دفاع باید نسخه مقاله ارسالی نیز باید در اختیار هیئت داوران قرار گیرد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی درباره نحوه برگزاری جلسات دفاع پایاننامه و رساله نیز اظهار داشت: تا اطلاع ثانوی، امکان برگزاری جلسات دفاع به صورت مجازی فراهم شده است و در عین حال، برگزاری حضوری جلسات دفاع نیز با موافقت دانشکده مربوط بلامانع خواهد بود.
زهراکار در پایان با اشاره به حمایت دانشگاه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گفت: بر اساس مصوبه شورای آموزشی، دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسالهای چهارم تا ششم و دانشجویان دکتری در نیمسالهای هشتم تا دهم که دارای پروپوزال مصوب و ثبتشده در سامانه گلستان هستند، میتوانند در صورت نیاز از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات را از طریق سامانه سجاد ثبت کنند تا درخواست آنان در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه خوارزمی تلاش دارد ضمن رعایت ضوابط و استانداردهای آموزشی، با اتخاذ سیاستهای حمایتی و منعطف، زمینه تداوم مطلوب فعالیتهای علمی و آموزشی دانشجویان را در شرایط خاص فراهم آورد.