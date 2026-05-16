مراسم بزرگداشت مرحوم حاج محمد یاری، پیشکسوت ورزش باستانی و زورخانه با حضور اقشار مردم، بازاریان، مسئولان استان در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، هدف این همایش ترویج فرهنگ اصیل پهلوانی و بزرگداشت کهن کسوت با اخلاق و مردمی و با صفای ورزش زورخانه مرحوم حاج محمد یاری بود.

حاج محمد یاری، بیرون از زورخانه، در دکان و بازار، در خانه و میان، پهلوانی شان را با انصاف، مرام و کمک بی منت نشان می‌دادند.پهلوانی که ریشه در زورخانه دارد می‌تواند در زندگی امروز، در همین شرایط سخت اقتصادی، چراغ راه مردم باشد.