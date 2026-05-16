بزرگداشت مرحوم حاج محمد یاری، پیشکسوت ورزش باستانی و زورخانه
مراسم بزرگداشت مرحوم حاج محمد یاری، پیشکسوت ورزش باستانی و زورخانه با حضور اقشار مردم، بازاریان، مسئولان استان در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
هدف این همایش ترویج فرهنگ اصیل پهلوانی و بزرگداشت کهن کسوت با اخلاق و مردمی و با صفای ورزش زورخانه مرحوم حاج محمد یاری بود.
حاج محمد یاری، بیرون از زورخانه، در دکان و بازار، در خانه و میان، پهلوانی شان را با انصاف، مرام و کمک بی منت نشان میدادند.پهلوانی که ریشه در زورخانه دارد میتواند در زندگی امروز، در همین شرایط سخت اقتصادی، چراغ راه مردم باشد.
پهلوانی فقط یک عنوان ورزشی نیست، یک سبک زندگی است.از زورخانه تا بازار، از گود کشتی تا کوچه و خیابان، هر جا که انصاف باشد، ردی از مرام پهلوانی دیده میشود.