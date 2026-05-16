به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدیدترین آثار و کتب حقوقی و قضایی مرکز مطبوعات و انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برای علاقه‌مندان عرضه خواهد شد.

زمان برگزاری این نمایشگاه از ۲۶ اردیبشهت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود. خرید اینترنتی از سامانه نمایشگاه مجازی به آدرس https://book.icfi.ir شامل ۱۵ درصد تخفیف خواهد شد.

۲۵ درصد تخفیف خرید اینترنتی از سامانه انتشارات تا پایان زمان نمایشگاه به آدرس https://judpub.ir در نظر گرفته شده است.

همچنین ۲۵ درصد تخفیف خرید حضوری تا پایان زمان نمایشگاه برای علاقه‌مندان در نظر گرفته شده است.

آدرس خرید حضوری: تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، روبروی درب اصلی دانشگاه صنعتی امیر کبیر.