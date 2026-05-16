

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی سالنی مردان ایران، قهرمان آسیا و رنک ۳ جهانی، به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام‌جهانی، از ۲۷ اردیبهشت تا اول خرداد به میزبانی شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

این اردو با حضور ۲۶ بازیکن منتخب و زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار می‌شود و ملی‌پوشان تمرینات فنی، تاکتیکی و بدنسازی خود را برای حضور در مسابقات پیش‌رو پیگیری خواهند کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی هاکی سالنی مردان کشور به شرح زیر است: ۱-ساسان حاتمی نژاد ۲-وحید صمدی ۳-حسین پاکدل ۴-داریوش دوست محمدی ۵-رضا زادمحمد ۶-محمد کریمی ۷-سجاد ممی زاده ۸-امیرمهدی میرزاخانی ۹-رضا نوروززاده ۱۰-محمد اثنی عشری ۱۱-مهدی شاهرخی ۱۲-آرمین باباییان ۱۳-محسن بهلولی ۱۴-عارف حامدی ۱۵-حسن قربانی ۱۶-امیرعباس ملک احمدی ۱۷-پیام لشگری ۱۸-حمید نورانیان ۱۹-میعاد کرامتی ۲۰-یعقوب بهرامی ۲۱-علی قربانی ۲۲-محمدامین یمانی ۲۳-محمد مرادی صامت ۲۴-عرفان رضاپور ۲۵-عرفان منصوری ۲۶-فرهاد کوچکی