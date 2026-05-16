معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه شمیم باید در همه مدارس کشور با نظارت دقیق و محتوای بهروز اجرا شود تا دانشآموز امروز را برای زیستن در جامعه پویای فردا آماده کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمد جعفری در نشست تخصصی کارشناسان مسئول و کارشناسان تربیتبدنی و سلامت مناطق ۱۹گانه تهران با تأکید بر جایگاه راهبردی حوزه تربیت بدنی و سلامت در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: مدل مفهومی تحول نظام آموزشی تربیتی در سه دوره «پیش از جنگ، ایام جنگ و پساجنگ» تدوین شده تا تداوم جریان یادگیری، آموزش و کارآمدی نظام تعلیم و تربیت حفظ شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و کیفیتبخشی، سه محور اصلی منابع انسانی، برنامه شمیم و تولید محتواهای آموزشی استاندارد را برای تحقق این اهداف حیاتی دانست.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین افزایش سرانه فضاهای ورزشی را رکن اساسی در برقراری کیفیت و عدالت آموزشی خواند و گفت: تنوعبخشی به محیط یادگیری جذاب، شاداب و بانشاط، فرصتهای یادگیری عادلانهای را برای همه دانشآموزان فراهم میکند.
جعفری در ادامه تأکید کرد که تربیتبدنی بستر اصلی شکلگیری شخصیت اجتماعی و سلامت روانی دانشآموز محسوب میشود.
وی تصریح کرد که نگاه وزارت آموزش و پرورش به ورزش مدارس، هرگز نگاه قهرمانی به معنای صرف نیست، بلکه هدف اصلی نهادینه کردن فرهنگ تحرک و نشاط از دوران کودکی است.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین توانمندسازی معلمان تربیتبدنی و ارتقای انگیزه آنان را برای دستیابی به چشمانداز سند تحول بنیادین ضروری دانست و افزود: برنامه شمیم باید در همه مدارس کشور با نظارت دقیق و محتوای بهروز اجرا شود تا دانشآموز امروز را برای زیستن در جامعه پویای فردا آماده کند.
جعفری در پایان خطاب به کارشناسان حاضر، تهران را پیشانی برنامهها با توجه به موقعیت آن در کشور خواند و تصریح کرد: دستیابی به اهداف تعریفشده، نیازمند پایش دقیق، گزارشدهی منظم و اطمینان از تطابق برنامهها با استانداردهای ابلاغی است. نباید اجازه دهیم فاصله بین سند و عمل، عدالت آموزشی را به مخاطره بیندازد.