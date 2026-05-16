نشست مدیرکل صدا و سیمای مازندران با فرماندار جویبار و جمعی از فعالان فرهنگی، اجتماعی این شهرستان بر معرفی قابلیتهای فرهنگی، هنری و اقتصادی شهرستانهای استان و نقش رسانه ملی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،نشست مشترک مدیرکل صدا و سیمای مازندران و معاونان با فرماندارو فعالان فرهنگی، اجتماعی جویبار با هدف تولید برنامه در انعکاس قابلیتهای فرهنگی، اقتصادی و گردشگری شهرستانهای استان در جویبار برگزارشد.
در این نشست بر ضرورت تقویت همکاریهای رسانهای، انعکاس بیشتر با تولیدبرنامه از قابلیتهای فرهنگی، اقتصادی، و گردشگری، هنری شهرستان جویبار و نقش موثررسانه ملی تاکید شد.
فرماندارجویبارضمن قدردانی از فعالان رسانه ملی گفت: نقش بی بدیل رسانه ملی در جنگ ترکیبی علیه کشور ما چه در عرصه دیپلماسی چه در عرصه آگاه سازی بسیار موثر بوده است.
مدیر کل صدا و سیمای مازندران با اشاره به در نظر گرفتن قابلیت های شهرستانهای استان گفت:صدا وسیما مازندران در هفته دو روز را به شهرستان های استان اختصاص داده تا با شناسایی قابلیتهای فرهنگی، اقتصادی وگردشکری شهرهای استان برنامه سازی در این زمینه انجام شود.
سیروس افزود: برنامههای مختلف فاخر با آیتمهای مختلف مازندران تولید میشود.
همچنین در این نشست به حضور هنرمندان جویباری در برنامه سازی، پخش زنده برخی از مراسم ها، راه اندازی دفتر خبری صدا و سیما در جویبار اشاره شد.
در پایان از فرزاد آقایی خبرنگار صدا و سیما در جویبار توسط فرماندار جویبار ومدیر کل صدا و سیمای مرکز مازندران تجلیل شد.