هفتاد و ششمین شب از اجتماع مردمی استان در بیعت با رهبر انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطر امام شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هفتاد و ششمین شب حماسه خیابان در بجنورد، صحنه‌هایی باشکوه از خستگی ناپذیری و همدلی مردمی داشت که با حضور خانواده‌های خود در لبیک به رهبر مجاهدشان؛ وفادارانه پای آرمان‌های امام شهید خود ایستاده‌اند.

در شهرستان‌های استان مردم، غیرتمندانه، هفتاد و ششمین شب را در کنار هم سپری کردند تا بگویند دشمن نمیتواند در صفوف متحد آنان رخنه کند. مردم با ابراز انزجار از دشمن مستکبر و یاغی گفتند: بدون خستگی. راه قائد شهید و شهدای جنگ رمضان را ادامه خواهیم داد.



هفتاد و ششمین شب از شب‌های اقتدار با حضور پرشور مردم ولایی اسفراین در فضایی آمیخته به همبستگی و پایداری در میدان امام خمینی هم برگزار شد شبی که در آن خیابان‌های شهر بار دیگر به صحنه‌ای از همراهی مردمی و جلوه‌های تازه‌ای از انسجام اجتماعی تبدیل شد.