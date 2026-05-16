کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیست و ششمین روز اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با افزایش حجم گرد و غبار در شرایط «ناسالم» برای تنفس شهروندان قرار گرفت.

افزایش گرد و غبار و آلودگی هوای کلانشهر مشهد

افزایش گرد و غبار و آلودگی هوای کلانشهر مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: اگرچه میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۸۹ نشانگر سالم بودن هوا است اما در یک تا ۲ ساعت گذشته آلودگی ناشی از گرد و غبار روند صعودی داشته و با عدد۱۱۲ گویای وضعیت هشدار برای افراد حساس است.

سعید محمودی بیان کرد: هم‌ اکنون کیفیت هوا در اغلب ۲۳ ایستگاه سنجش مشهد در شرایط آلوده و وضعیت هشدار قراردارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثری در تامین سلامت خود و دیگران ایفاء کنند.

وی عنوان کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.