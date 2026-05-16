پخش زنده
امروز: -
مجری طرحهای نوآورانه ساتبا گفت: نیروگاههای هیبریدی مجهز به ذخیرهساز این امکان را فراهم میکنند که علاوه بر تأمین برق در طول روز، در ساعات شب نیز انرژی مورد نیاز مشترکان تأمین شود و این موضوع به پایداری شبکه، بهویژه در پیک شب، کمک میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هلیا سادات حسینی شکرابی؛ مجری طرحهای نوآورانه ساتبا از افزایش تمایل متقاضیان به احداث نیروگاههای خورشیدی هیبریدی خبر داد و گفت: با توجه به وقوع خاموشیهای مقطعی، متقاضیان بهدنبال استفاده از سامانههایی هستند که علاوه بر تولید برق، امکان تأمین انرژی در زمان قطع برق را نیز فراهم کنند.
وی افزود: نیروگاههای هیبریدی مجهز به ذخیرهساز این امکان را فراهم میکنند که علاوه بر تأمین برق در طول روز، در ساعات شب نیز انرژی مورد نیاز مشترکان تأمین شود و این موضوع به پایداری شبکه، بهویژه در پیک شب، کمک میکند.
حسینی شکرابی با اشاره به جذابیت اقتصادی این نیروگاهها خاطرنشان کرد: با اعمال تعرفههای جدید خرید برق، احداث نیروگاههای هیبریدی مقرونبهصرفهتر شده است، هرچند در شرایط فعلی، انگیزه اصلی متقاضیان تأمین برق پایدار در زمانهای بحرانی است.
وی در پایان گفت: ساتبا در تلاش است زمان احداث نیروگاههای خانگی ۵ تا ۱۰ کیلوواتی را به کمتر از یک ماه و برای متقاضیان بزرگتر و صنایع کوچک به حدود دو ماه کاهش دهد.