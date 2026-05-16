عملیات خنثیسازی مهمات در مناطق نظامی کنارک در حال اجراست شهروندان نگران نباشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، محمدیونس حقانی فرماندار کنارک با اشاره به تداوم عملیات پاکسازی بمبهای عملنشده در محدودههای نظامی این شهرستان تا امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت، گفت: این عملیات تحت نظارت کامل نیروهای متخصص انجام میشود و هیچ خطری برای مردم ندارد.
وی اظهار کرد: عملیات خنثیسازی مهمات و بمبهای عملنشده در محدودههای نظامی شهرستان کنارک که از روزهای گذشته آغاز شده، همچنان تا امروز ادامه خواهد داشت.
فرماندار کنارک با بیان اینکه این عملیات در دو نوبت صبح و عصر توسط نیروهای متخصص انجام میشود، افزود: تمامی مراحل خنثیسازی با رعایت حداکثری پروتکلهای ایمنی در حال اجراست.
فرماندار کنارک گفت: به شهروندان اطمینان میدهیم که این اقدامات لزوماً در محدوده مناطق نظامی بوده و هیچگونه تهدیدی برای مناطق مسکونی یا سلامت مردم شریف شهرستان ایجاد نمیکند.
وی ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش، خاطرنشان کرد: از همشهریان عزیز درخواست میشود ضمن بیتوجهی به شایعات بیاساس در فضای مجازی، از حضور در نزدیکی مناطق عملیاتی، تصویربرداری، فیلمبرداری و همچنین انتشار هرگونه اخبار و تصاویر مربوط به فعالیتهای نظامی خودداری کنند.
حقانی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم اولویت اصلی ماست و این عملیات تنها یک اقدام تخصصی و دورهای برای پاکسازی مناطق نظامی است که طبق برنامه زمانبندی به پایان خواهد رسید.