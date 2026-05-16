رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم از آماده شدن فرآیند قانونی تفویض اختیارات بیشتر به هیئتهای جذب دانشگاه خبر داد وگفت: این موضوع بهزودی ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حسینعلی قبادی ضمن بیان این مطلب با اشاره به آماده شدن فرآیند قانونی تفویض اختیارات بیشتر به هیئتهای جذب دانشگاه، افزود: این موضوع که منجر به تسریع در فرایندها و حل چالشهای اعضای هیأت علمی میشود، بهزودی ابلاغ خواهد شد.
رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده فعالیتهای هیئت اجرایی بر پایه «قانونگرایی» و «عدالتمحوری»، افزود: با توجه به گستردگی دانشگاه پیامنور، مقرر شد امکانات ارتباطی ویژه به این دانشگاه در کارگروه تخصصی هیئت مرکزی جذب وزارت علوم اختصاص یابد تا دیدگاههای تخصصی دانشگاه پیامنور در سیاستگذاریهای کلان مرکز جذب سریعتر بررسی شود.
وی همچنین تأکید کرد: با این تفویض اختیار، دانشگاهها میتوانند با سرعت بیشتری نسبت به جذب استادان مجرب و متخصص اقدام کنند و این امر قطعاً منجر به ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی در سطح کشور خواهد شد.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در پایان با اشاره به اهمیت شفافیت در فرایندهای جذب، گفت: ما متعهد هستیم که تمام کوشش خود را برای ایجاد محیطی عادلانه و شفاف برای تمامی متقاضیان انجام دهیم و از هیچ اقدامی برای رفع موانع موجود دریغ نخواهیم کرد.