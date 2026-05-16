ثبتنام چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان،از طریق سامانه oghaf.ir تا ۳۱ اردیبهشتماه ادامه دارد.
مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان البرزدرگفتگو با خبرگزاری صداوسیما البرز، گفت : این مسابقات در دو رده سنی برگزار میشود در رده سنی بالای ۱۸ سال شامل رشتههای رقابتنی شامل قرائت، ترتیل، حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم، اذان، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی، معارف قرآن، معارف نهجالبلاغه، معارف صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم می شود و در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، شرکتکنندگان در رشتههای قرائت و حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم به رقابت می پردازند
محمد مولایی افزود : امسال برای نخستین بار رشتههای حفظ ۵، ۱۰ و ۲۰ جزء به رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال افزوده شده است ، در بخش معارف، عموم مردم میتوانند بدون نیاز به داشتن تخصص در صوت و لحن یا حافظ بودن، در مسابقات شرکت کنند؛ چرا که آزمون این بخش به صورت مکتوب و تستی برگزار خواهد شد .
برگزیدگان مرحله شهرستانی به مرحله استانی وسپس کشوری راه می یابند.