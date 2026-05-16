مردم بصیر و انقلابی شهر جدید اندیشه در شب هفتاد و ششم عروج ملکوتی امام خامنهای، با تجمعی حماسی بر تداوم راه مقتدای شهید خود و نصرت ولیامر جدید انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز میادین و خیابانهای شهر اندیشه شاهد حضور دریای خروشان مردمی بود که در شب هفتاد و ششم شهادت رهبر فقید انقلاب، بار دیگر بیعتنامه خود با آرمانهای امام و شهدا را امضا کردند.
در این اجتماع پرشور که با حضور گسترده جوانان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، شرکتکنندگان با حمل تصاویر امام خامنهای و اقلام تبلیغاتی جبهه مقاومت، حمایت قاطع خود را از مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اعلام داشتند.