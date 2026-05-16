نخستین کاروان تدارکاتی شهروندان گراشی برای رزمندگان اسلام در جزایر خلیج فارس ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، امام جمعه شهرستان گراش گفت: موکبهای ثارالله و شباب المحسن به استان هرمزگان اعزام شدهاند تا با برپایی موکب و راه اندازی درمانگاه، به مدت ۲ ماه به رزمندگان خدمات ارائه دهند.
حجت الاسلام بخشایش پور افزود: این موکبها روزانه برای حدود به ۲ هزار نفر از رزمندگان اسلام را در جزایر خلیج فارس در وعدههای صبحانه، ناهار و شام و در حوزه درمان خدمت رسانی میکنند.
امام جمعه گراش گفت: کمکهای مردمی شامل مواد دارویی و غذای مانند آب، آرد، برنج، روغن و حبوبات با هزینه بیش از ۲ میلیارد تومان جمع آوری و ارسال میشود.
شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.