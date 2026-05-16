به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان اعلام کرد: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان اعلام کرد:بر اساس پیش بینی کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای لرستان با توجه به ورود موجی از ریزگردها به مناطق غربی کشور و استان لرستان، برای امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ هوای شهرهای استان در برخی ساعات در شرایط ناسالم قرار دارد.



مدیر کل محیط زیست لرستان گفت: بر اساس شرایط اضطرار آلودگی هوای لرستان افراد حساس و دارای بیماری زمینه‌ای (بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی) و خانمهای باردار و کودکان خردسال از تردد غیر ضرور خودداری و در شرایط نیاز به خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.