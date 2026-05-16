مدیر مخابرات منطقه خوزستان از راه اندازی دکل جدید شبکه همراه اول در بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز به منظور بهبود کیفیت مکالمه و افزایش سرعت اینترنت تلفن همراه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: دکل جدید شبکه همراه اول در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز به منظور بهبود کیفیت مکالمه و افزایش سرعت اینترنت تلفن همراه، عملیاتی شد تا پوشش کامل نسلهای ۲G، ۳G و ۴G در این مرکز درمانی پرتردد فراهم شود.
وی افزود: این اقدام با هدف رفع مشکلات پوشش شبکه در داخل ساختمانها و محیطهای بیمارستانی انجام شده است، با راهاندازی این دکل، کادر درمان، بیماران و همراهان آنها میتوانند از کیفیت بهتر مکالمه و دسترسی سریعتر به اینترنت پرسرعت موبایل بهرهمند شوند، که این موضوع نقش مهمی در بهبود خدمات درمانی و ارتباطات فوری در مواقع اضطراری دارد.
فلاح زاده تأکید کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی در مراکز درمانی و اماکن عمومی از اولویتهای اصلی مخابرات منطقه خوزستان است و با این اقدام، تلاش شده سطح خدمات رسانی به شهروندان ارتقا یابد
مدیر مخابرات منطقه خوزستان میگوید: راهاندازی این دکل همچنین گامی مهم در راستای تحقق پوشش شبکه پایدار و مطمئن در اماکن پرتردد و حساس استان خوزستان محسوب میشود و نشاندهنده تعهد مخابرات منطقه به بهرهگیری از فناوریهای نوین برای افزایش کیفیت خدمات ارتباطی است.