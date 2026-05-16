ویژه برنامههای «کتاب گرد» و «یار مهربان»، همزمان با نمایشگاه مجازی کتاب تهران، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه «کتاب گرد»، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ از شنبه ۲۶ اردیبهشت تا پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۷:۴۵ از رادیو فرهنگ روی موج افام ۱۰۶، پخش می شود.
این برنامه با هدف معرفی تازههای کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه طراحی شده و تلاش دارد در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب، مخاطبان را بیشازپیش با فضای نشر و آثار تازه منتشر شده آشنا کند.
بخشهای متنوع برنامه به تهیه کنندگی فاطمه ترسا و پرویز جمالی، شامل «کتاب دوست»، هر بار با یک چهره ادبی درباره معرفی یک کتاب، گفتوگو می کند. بخش «کتاب خبر»، به اخبار دنیای نشر و کتاب و یا نشستهای مربوط به کتاب و نویسندگان، بخش «چالش کتاب»، با سوال مسابقهای در حوزه کتاب و بخش گزارشی با عنوان «گشت و گذار» به گفتوگو با تمام اقشار جامعه میپردازد.
«کتابگرد» دارای بخش نمایشی نیز هست که در آن بخشی از کتابهای تقریظی مورد توجه رهبر شهید انقلاب اسلامی، محور روایت قرار میگیرد و در ادامه مخاطبان برای پیگیری این آثار در قالب نمایشها و کتابهای صوتی به سامانه «ایرانصدا» دعوت میشوند.
ویژه برنامه «یار مهربان»، به مناسبت هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتابهای تقریظ شده توسط رهبر شهید را معرفی میکند.
از جمله این کتاب ها می توان کتاب «وقتی مهتاب گم شد»، اثر حمید حسام را نام برد.
کتاب «وقتی مهتاب گم شد»، شرح زندگی سردار شهید علی خوشلفظ و روایتی عینی از یک واقعهی تاریخی است که موجب شد سرنوشت خیل وسیعی از مردمان ایران تغییر کند.
آنچه در این کتاب میخوانیم:
«رفیقی داشتم که میگفت: «اینجا ـ جزیرۀ مجنون ـ جای دیوانههاست. دیوانههایی که عاشقاند. عاشقانی که میخواهند از راه میانبُر به خدا برسند.» ...
نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت یک هفته امروز از ساعت ۱۰ صبح در سامانهٔ book.icfi.ir، آغازبهکار میکند.