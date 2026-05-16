به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ری، قبله تپنده تهران، شاهد تجلی دوباره بصیرت و وفاداری بود. مردم متدین و انقلابی این خطه که همواره در صف اول صیانت از ارزش‌های اسلام و انقلاب بوده‌اند، در شب هفتاد و ششم عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، در میادین اصلی و صحن‌های مطهر گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن عزاداری و سوگواری، با سر دادن شعار‌های حماسی، انزجار خود را از توطئه‌های جبهه استکبار ابراز داشته و آمادگی کامل خود را برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی اعلام کردند.