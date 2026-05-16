به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای منزل در شهر اصفهان خبر داد که در یک اقدام مجرمانه، اقدام به سرقت به عنف مقادیری ارز خارجی به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال کرده بود.

حسن علی اکبری، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی وصول شکایت یکی از شهروندان اصفهانی مبنی بر وقوع ورود به عنف به منزل و سرقت مقادیر قابل توجهی ارز خارجی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس اظهارات اولیه شاکی و بررسی‌های تخصصی انجام شده، فرد یا افراد ناشناس با ورود غیرقانونی به منزل مالباخته، اقدام به سرقت حدود ۳۰ میلیارد تومان ارز خارجی شامل دلار، پوند و سایر ارزهای معتبر کرده و سپس از محل متواری شده بودند.

علی‌اکبری ادامه داد: با آغاز تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی گسترده، هویت متهم اصلی پرونده شناسایی و پس از رصد دقیق تحرکات وی، محل اختفای او در شهر اصفهان مورد شناسایی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اعلام کرد: در ادامه، کارآگاهان پلیس آگاهی استان در یک عملیات ضربتی و هماهنگ، متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی با اشاره به نتایج تحقیقات تخصصی گفت: متهم در جریان بازجویی‌های فنی و مستند، به بزه انتسابی شامل ورود به عنف به منزل شاکی و سرقت اموال به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد ریال اقرار کرده است.

علی‌اکبری افزود: پس از تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال و متهم نیز برای ادامه روند رسیدگی قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: برخورد با سارقان و مجرمان خشن در اولویت کاری پلیس قرار دارد و مأموران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش شهروندان مورد تعرض قرار گیرد.