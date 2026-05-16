ماموران پلیس ۷ نفر را که بامداد امروز، با سلاح سرد و ایجاد درگیری در شهر کوچصفهان، موجب رعب و وحشت و اخلال نظم عمومی شده بودند، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ساعت یک بامداد امروز، درپی دریافت گزارش به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته جمعی در سه راه جعفرآباد بخش کوچصفهان، مأموران کلانتری این شهر و پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رشت، به سرعت در محل مورد نظر حاضر شدند.

در این حادثه، ۷ نفر که با استفاده از چاقو و قمه اقدام به نزاع و ضرب و جرح یکدیگر کرده و موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده بود، از سوی ماموران پلیس زمین‌گیر و بازداشت شدند.

متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.