رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: امروز با انجام سه پرواز پرونده اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۵ بسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «علیرضا رشیدیان» با اشاره به آخرین وضعیت زائران ایرانی در عربستان، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار زائر در مکه مکرمه و حدود ۸۴۰۰ نفر نیز در مدینه منوره حضور دارند که در مجموع، شمار زائران ایرانی به ۲۹ هزار نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۲۷ پرواز برای انتقال زائران انجام شده است و امروز با سه پرواز اعزام زائران حج امسال به پایان میرسد.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به انتقال زائران از مدینه به مکه، خاطرنشان کرد: تمامی زائران ایرانی از طریق قطار از مدینه به مکه منتقل شدهاند و این روند با رضایت نسبی زائران همراه بوده است.
رشیدیان تصریح کرد: خدماترسانی به زائران در مدینه منوره تا خروج آخرین نفر ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود آخرین گروه از زائران مدینه تا جمعه هفته آینده عازم مکه شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمادگیهای لازم برای ایام تشریق اشاره کرد و گفت: تمامی تمهیدات برای ارائه خدمات مناسب و درخور شأن زائران در این ایام اندیشیده شده است.
آغاز پروازهای بازگشت از ۱۱ خرداد
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین اعلام کرد: پروازهای بازگشت زائران ایرانی از روز یازدهم خرداد ماه آغاز میشود.
رشیدیان با تاکید بر تلاشهای صورت گرفته،برای بازگشت زائران بیان داشت: با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، از ایستگاههای پروازی بیشتری برای بازگشت استفاده خواهد شد تا زائران به نزدیکترین فرودگاه محل سکونت خود منتقل شوند.