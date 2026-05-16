به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مسوول اورژانس و فوریت‌های پزشکی مهاباد گفت: در نخستین تصادف واژگونی و سقوط یک دستگاه خودرو پژو پارس به داخل دره‌ای در محور مهاباد به سردشت منجر به کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن ۷ نفر دیگر شد.

محسن رسولی افزود: در این حادثه، خودروی پژو پارس در مسیر روستا‌های قلات و باگردان، منحرف و واژگون و به دره سقوط کرده بود. مسئول اورژانس و فوریت‌های پزشکی مهاباد اضافه کرد: در این حادثه یک نفر از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات جان خود را ازدست داد و ۷ نفر دیگر از ناحیه دست و پا دچار شکستگی و مصدوم شدند.

وی تصریح کرد: علت اصلی حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است. مسئول اورژانس و فوریت‌های پزشکی مهاباد همچنین از برخورد ۲ خودروی سواری در محور برهان خبر داد و گفت: در این تصادف خودرو‌های پراید و پژو ۴۰۵ در نزدیک روستای برهان با هم تصادف کردند که یک نفر در صحنه تصادف جان خود را از دست داده و پنج نفر دیگر از سرنشینان خودرو‌ها نیز به بیمارستان‌های بوکان و مهاباد اعزام شدند.