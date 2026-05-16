پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین، از اجرای طرح برخورد با ضایعاتفروشان غیرمجاز در اراضی کشاورزی در اقبالیه از و پلمب ۱۱ واحد در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ مهدی بختیاری گفت: پیرو وصول گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت غیرقانونی تعدادی از اتباع بیگانه در حوزه خرید و فروش ضایعات در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین، یگان حفاظت امور اراضی استان با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مربوطه، برای شناسایی و پلمب واحدهای متخلف اقدام کرد.
وی افزود: این واحدهای غیرمجاز که اغلب با سوءاستفاده از مجوزهای کسبشده برای فعالیتهایی نظیر گلخانه و پرورش قارچ، اقدام به فعالیت خارج از چارچوب قانونی خود میکردند، در محدوده محور قزوین-تاکستان شناسایی و فعالیتشان متوقف شد.
وی هدف از اجرای این طرح را، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و حفاظت از اراضی کشاورزی استان برشمرد و افزود: این برخوردها با قاطعیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به اخلال در نظم اقتصادی و تخریب اراضی کشاورزی شود، قاطعانه برخورد خواهد شد.